ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）が、4月2日（木）夜10時より「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送開始される。

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『恋愛病院』は、仕事に打ち込むあまり恋愛から遠ざかっていた大人たちが、2泊3日の共同生活を通じて本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が参加し、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。価値観や過去、恋愛観が交錯する中で、それぞれの本音や弱さが浮き彫りになっていく構成だ。

男性参加者は、元政治家のしんじ（石丸伸二／43歳）、ドラマ『ごくせん』や『半沢直樹』などに出演した俳優のひでお（石黒英雄／37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征／40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人／30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克／32歳）の5名。

女性参加者は、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采／25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実／33歳）、会社員兼タレントでシングルマザーのエリナ（平川愛里菜／33歳）、元トップタレントのなつこ（辰巳奈都子／38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花／30歳）の5名となる。

スタジオ見届け人には、アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナの4名が就任。異なる価値観を持つ4名が、参加者たちの言動にリアルな視点で切り込む。

あわせて参加者からのコメントも公開。石丸伸二は「ひとことで言うと嫌な予感がしました（笑）」と出演時の率直な心境を明かし、石黒英雄は「役者ではなく、素の自分をどこまでさらけ出せるかに向き合った時間でした」と振り返った。神谷明采は「結婚相手を本気で見つけようと思って参加しました」と語っている。

■参加者コメント

しんじ（石丸伸二／43歳）出演に関しては友人に紹介していただいたのですが、ひとことで言うと嫌な予感がしました（笑）。ギャグだろうなと思って聞いていたのですが、途中から本気らしいと理解が追い付いて、最後は友人の熱意に負けました。恋愛ってエモーショナルなものだと思うんです。それを人為的にどうこうしようとする試み。この結末がどうなるのか、刮目してください。

ひでお（石黒英雄／37歳）まさか自分が出演する側になるとは思っていませんでしたが、新しい挑戦として参加しました。役者ではなく、“素の石黒英雄”としてどこまでさらけ出せるかに向き合った時間でした。エンタメとしても楽しみながら、ありのままの自分を見ていただけたら嬉しいです。

りゅうせい（桑田龍征／40歳）これまで恋愛番組に挑戦することはなかったのですが、新しい挑戦として参加しました。振り返ってみると、ここに集まった人たちはどこか似た部分があると感じました。恋愛は肩書きや立場を超えて、丸裸の人間として向き合うものだと思うんです。40歳実業家の恋愛のリアルを楽しんでいただけたらと思います。

まさかつ（雫石将克／32歳）男性アナウンサーで恋愛番組に出ている人がいなかったので、日本一のアナウンサーになれると思い参加しました（笑）。大人が本気でぶつかると、予想しない感情や行動が出てくるのが面白かったです。どれだけ仕事ができる大人でも、恋愛になると中学生レベルになる。そのギャップをぜひ見てほしいですし、個人的には石丸さんの動きにも注目していただきたいです。

ゆうと（小泉勇人／30歳）オファーをいただき、どういう番組になるのか面白そうだと思い、今回は挑戦してみようと参加しました。2泊3日という短い時間の中で、恋愛について改めて考える時間になりました。普段は料理を中心に発信しているので、僕の恋愛についてはなかなか見る機会がないと思います。僕がどんな恋愛をするのか、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。

あさ（神谷明采／25歳）正直、どうして私に恋愛番組のオファーがという気持ちもありましたが、25歳という節目で結婚相手を本気で見つけようと思い参加しました。カメラを忘れるくらい自然に過ごすことができたと思います。ありのままの自分を見ていただけたら嬉しいです。

いずみ（千間泉実／33歳）恋愛から離れていた自分にとって、今回の出演は大きな挑戦でした。不安な気持ちもありましたが、自分を変えるきっかけになるかなと楽しみな面も多かったです。千間泉実の、まっすぐ積極的に恋に向き合うところを見ていただきたいです。

エリナ（平川愛里菜／33歳）恋をしたい気持ちはあるけど、また失敗したらどうしようという不安がありました。それでも、今回をきっかけにやっぱり人生のパートナーできたらいいなという思いで参加を決めました。恋が得意じゃなくても、積極的に向き合うことの大切さを伝えたいです。

なつこ（辰巳奈都子／38歳）最初は不安も大きく、自分にできるのかと思っていましたが、飛び込んでみたことで新しい気づきがたくさんありました。同じ年代の方や、恋愛から少し距離を置いている方にも楽しんでいただけると思いますし、案外悪いことばかりじゃないと感じていただけたら嬉しいです。

はるか（池田陽花／30歳）これまで車関係のお仕事をしてきたので、恋愛番組のオファーをいただけるとは思っておらず驚きましたが、婚活を始めたいと思っていたタイミングでもあり、すごく運命を感じ参加しました。2泊3日は、ひと言で言うなら壮絶でした（笑）こんな恋愛番組があるんだと思う展開がたくさんあるので、ぜひ楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンドテック編集部）