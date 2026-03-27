9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太が4月3日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』に出演する。同日午後7時から3時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日のよる”を4時間にわたって盛り上げる。【別カット】仲良しロケを行った佐久間＆渡辺＆宮舘東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・