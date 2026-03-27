Photo: Norimoto/ Shutterstock.com さらなる大容量ネットワーク時代に備えて。5Gに動画にAIサービスに。人類が消費するデータ量は右肩上がりですが、その土台を支える海底ケーブルの存在について考えたことはありますか？海底ケーブルはあらゆる大陸を物理的に繋ぐ、いわば通信ネットワークの背骨。日本の場合はアメリカ、カナダ、オーストラリア、アジアなどと海底ケーブルでつながってい