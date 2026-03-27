難病を抱えた母と介護に葛藤する息子の絆を描く3月27日に公開した映画『90メートル』でW主演を務める山時聡真（20歳）と菅野美穂（48歳）。二人が演じたのは、難病を抱えるシングルマザーの美咲と、介護のために夢を諦めかける息子・佑(たすく)。複雑な感情を抱えながらも、互いを想い合う親子の絆を見事に表現した。撮影のなかで、菅野は美咲の姿を親としての自分に重ねたという。「美咲は、息子にしてあげたいことを息子にしても