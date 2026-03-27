ホンダレーシングとのコラボ特別展示、期間中に中止ソニー・ホンダモビリティ（SHM）がEV開発・販売中止を発表した2026年3月25日、銀座の展示会場では渦中のEV「アフィーラ（AFEELA）」を盛り上げる特別展示が行われていました。 【超カッコいい！】これが銀座で展示中の「特別なアフィ―ラ」です！（写真）東京・銀座7丁目のカーギャラリー「G735 Gallery」で、3月29日までの予定で開催されていたのは、1960年代のレーシング