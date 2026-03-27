ホンダレーシングとのコラボ特別展示、期間中に中止

ソニー・ホンダモビリティ（SHM）がEV開発・販売中止を発表した2026年3月25日、銀座の展示会場では渦中のEV「アフィーラ（AFEELA）」を盛り上げる特別展示が行われていました。

【超カッコいい！】これが銀座で展示中の「特別なアフィ―ラ」です！（写真）

東京・銀座7丁目のカーギャラリー「G735 Gallery」で、3月29日までの予定で開催されていたのは、1960年代のレーシングカー「RA272」と「アフィ―ラ 1」の特別ラッピングカーの同時展示です。

この展示では、HRC（ホンダレーシング）が宮城 光氏をドライバーとしてRA272を走らせ、そのエンジン音を収録。ソニー・ホンダがその音をアフィ―ラ 1の車内で蘇らせるという内容で、2026年に北米販売、2027年に日本での納車を目指していた近未来のクルマと、直接触れ合える接点を作り出していました。

特別ラッピングカーの車内空間にはRA272の臨場感あふれる立体的な音が流れ、特徴的なディスプレイにはRA272のメーター周りが再現されました。オーナーの感性のままにクルマを“メディア化”する可能性を感じさせる、意欲的な展示だったのです。

会場ではオンライン予約による展示車への体験試乗と、スタッフによるマンツーマンの説明も受けられました。記者も一般予約で試乗を経験したことがあります。実際に運転する試乗ではありませんでしたが、スタッフによる解説はEVが切り拓く未来の多様性を体感できる貴重なものでした。

発表を受け、SHMの広報担当者は次のように話しました。

「特別展示は3月27日に終了する予定ですが、当日の来場を受け入れるかどうかはまだ決まっていません。試乗の予約については受付を取りやめ、すでに予約済みの方には中止の連絡をさせていただいております」

アメリカ・カリフォルニア州では、予約受付が始まっていたアフィ―ラ 1についても、SHMは全額返金を速やかに開始すると発表しています。現地では3月21日に納車拠点となる「AFEELA Studio & Delivery Hub」がオープンしたばかりでした。銀座での展示・試乗もあわせて打ち切られ、事業方針の見直しの急さが改めて浮き彫りになっています。

SHMの今後について、ソニーグループとホンダは次のように述べています。

「今一度ジョイント・ベンチャーの設立趣旨に立ち返り、中長期的なSHMのあり方、モビリティ進化への貢献の可能性、事業の方向性について3社で協議・検討を行い、明確化した上で、なるべく早いタイミングで公表いたします」