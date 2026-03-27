未成年のSNS依存をめぐる裁判で、アメリカ・カリフォルニア州地裁の陪審団は、InstagramやYouTubeのアルゴリズムなどの仕組みが中毒性を高め、危険性の周知を怠ったとして、運営企業側の責任を認める評決を出した。【映像】SNS依存が原因で亡くなった被害者の“遺影”ニュース番組『わたしとニュース』では、裁判の評決と今後のSNSのあり方について、政治分野のジェンダーギャップ解消を目指す「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃