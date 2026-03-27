二宮和也が街中で運転していた高級SUV、その正体は結成25周年を機に活動終了を発表した5人組アイドルグループの嵐が、2026年3月13日の札幌ドーム公演を皮切りにラストツアーをスタートさせました。ツアーの開幕とともにメンバーへの注目も高まるなか、二宮和也さんは過去に街中で高級SUVを運転する姿が目撃されたことがあります。【画像】超カッコイイ…！ 嵐「二宮和也」と「高級SUV」を画像で見る（30枚以上）彼が選んでい