二宮和也が街中で運転していた高級SUV、その正体は

結成25周年を機に活動終了を発表した5人組アイドルグループの嵐が、2026年3月13日の札幌ドーム公演を皮切りにラストツアーをスタートさせました。

ツアーの開幕とともにメンバーへの注目も高まるなか、二宮和也さんは過去に街中で高級SUVを運転する姿が目撃されたことがあります。

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彼が選んでいたのは、どのようなクルマなのでしょうか。

目撃されたクルマは、レクサスのクロスオーバーSUVである初代「NX」とみられています。

NXは2014年に初代モデルが登場し、現行型は2021年発売の2代目。「Premium Urban Sports Gear」をコンセプトに、都会を軽快に走るスポーティさとSUVらしい力強さを両立したモデルです。

ボディサイズは全長4640mm×全幅1845mm×全高1645-1650mm、ホイールベース2660mm。扱いやすいサイズ感も特徴となっています。

外観は、鋭いスピンドルグリルやL字型LEDライト、エッジの効いたボディラインが印象的で、コンパクトながらSUVの力強さと都会的な洗練さを演出しています。

インテリアは質感の高さが魅力で、本革シートや大型ディスプレイが上質な空間を形成。タッチパッド式のリモートタッチを採用したコックピットまわりも、使いやすいレイアウトでまとめられています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ターボと2.5リッターハイブリッドが中心で、駆動方式はFFとAWDを設定。

ハイブリッド車は当時クラストップレベルとなる21km／L（JC08モード）の燃費性能を実現していました。

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発売当時の価格帯は約420万から580万円。プレミアムSUVとして人気を博した初代NXは、スポーティで上質な雰囲気が魅力のモデルです。

そんなNXのホワイトモデルを、二宮さんは過去に愛用していたとされています。

現在の愛車は公表されていませんが、ラストツアーが進むなかで、二宮さんを含む嵐のメンバーに再び大きな関心が寄せられそうです。