篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。3月22日（日）に放送した第9話では、氷川拘置所という閉ざされた空間の中で規律に従って生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が日下怜治（ジェシー）を脱獄させ、自らも怜治と共に逃げることを決意。物語はいよいよクライマックスへと突入した。最終回の放送