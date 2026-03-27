篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。

3月22日（日）に放送した第9話では、氷川拘置所という閉ざされた空間の中で規律に従って生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が日下怜治（ジェシー）を脱獄させ、自らも怜治と共に逃げることを決意。物語はいよいよクライマックスへと突入した。

最終回の放送を前に、こずえの同僚や上司となる刑務官たちを演じた“刑務官チーム”の小関裕太・柏木悠（超特急）・新納慎也・中島ひろ子・高岸宏行（ティモンディ）・星乃夢奈・ベンガル・宇梶剛士が約4ヶ月の撮影を終え、次々とクランクアップを迎えた。

刑務官で主任の海老原秀彦を演じた小関は「今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした」と振り返り、「本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです」と笑顔を見せた。

元所長代理・小柳太介役の宇梶は「何から何までお世話になりました」とスタッフや共演者たちに感謝。「現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）」と明かした。

3月29日（日）よる11時より放送の最終回では、予測不能な脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーがクライマックスを迎え、吹き荒れる嵐の真っただ中に立たされ、それぞれの思惑を胸に職務と向き合ってきた刑務官たちの物語も結末を迎える。

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

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■小関裕太 コメント

海老原秀彦：氷川拘置所刑務官/主任 役

「今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした。本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです」

■柏木悠（超特急）コメント

知念智明：氷川拘置所刑務官 役

「すごく楽しい日々で、ベンチコートに穴を開けてしまったこともありましたが、楽しい現場でした。最後まで本当に楽しくみなさんにいじっていただけて嬉しかったです」

■新納慎也 コメント

関川信也：氷川拘置所刑務官/新所長 役

「所長にまでしていただき嬉しいです！海外ドラマオタクなのですが、日本のドラマ界に新しい風を吹かせたような、海外ドラマ風味のあるこのドラマを1人の視聴者としても毎週楽しませていただきました。シーズン2も楽しみにしています」

■中島ひろ子 コメント

仲間加世子：氷川拘置所刑務官/主任 役

「いつもおしゃべりばかりしてすみません。それくらい現場が和気あいあいとしていて、来るのがいつも楽しかったです。それがなくなると思うと、すごく寂しいです。またお会いできるようにがんばりますので、そのときはまたおしゃべりに付き合ってください（笑）」

■高岸宏行（ティモンディ）コメント

熊沢一太郎：氷川拘置所警備隊長/主任 役

「遠征が続く大変な現場でしたが、いろんなスタッフの方が話し相手になってくださって、本当に楽しくて、大好きな現場でした」

■星乃夢奈 コメント

高田彩月：氷川拘置所刑務官 役

「4ヶ月間ありがとうございました。作品の内容とは裏腹に現場が本当に明るくて、撮影に向かうのが毎回本当に楽しみでした。またみなさんとお仕事ができるようにがんばります」

■ベンガル コメント

長田竜司：氷川拘置所刑務官/元所長 役

「僕はけっこう人見知りなので、なかなかみんなと仲良くできず――酒を飲みながら撮影すれば一発で仲良くなれたのですが（笑）本当に楽しい現場で、すごく楽しかったです。撮影はまだしばらく続くと思いますが、最後にみんなで乾杯でもできたらいいね」

■宇梶剛士 コメント

小柳太介：氷川拘置所刑務官/元所長代理 役

「何から何までお世話になりました。現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）」

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

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