テレビ東京で4月17日にスタートするドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）のメインビジュアルが27日、解禁された。原作は『財閥復讐』『ディアマイベイビー』『ひと夏の共犯者』（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾となる。【写真】カッコいい！『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌を手掛けるDISH//恋人を亡くして以来やる気を失い、