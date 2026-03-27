テレ東金9ドラマ主題歌にDISH//「aRange」4月スタート『刑事、ふりだしに戻る』メインビジュアルも公開 【北村匠海コメント全文】
テレビ東京で4月17日にスタートするドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）のメインビジュアルが27日、解禁された。
原作は『財閥復讐』『ディアマイベイビー』『ひと夏の共犯者』（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾となる。
【写真】カッコいい！『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌を手掛けるDISH//
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰めるなか現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますとそこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、一度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する。すると、その裏にあった警察組織の闇が明らかになる。もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら、彼は今度こそ「人生の主人公」になれるのかに迫るストーリーとなっている。
主人公・百武誠を演じるのは、ドラマ・映画などコメディー作品からシリアス作品まで幅広く演じ分ける実力派俳優の濱田。ドラマプレミア23『じゃない方の彼女』（2021年10〜12月／テレ東）以来、約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
解禁されたメインビジュアルは、タイムリープをモチーフにした背景に、ふりだしに戻り美咲を救おうとする誠の強い眼差しが印象深い、疾走感あふれるビジュアルとなっている。クールでミステリアスなデザインに仕上がった。
本作の主題歌には、4月1日に発売されるDISH//の6thフルアルバム「aRange」に収録されている「ヒーロー」が決まった。主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっている。
■DISH//・北村匠海 コメント
この作品のストーリーを俯瞰で見た際に感じたことは、弱さを肯定することで歩める道があるということでした。ただ、ヒーローはいつだって誰かを助ける為に猪突猛進で手を差し伸べるけど、そのヒーローが辛い時、誰がその人を助けるの？と自分に対する疑問も生まれ、僕自身のここ最近感じる孤独感みたいなものと照らし合わせて書きました。
人は間違うこともある、でもその間違いが一生の心の隙間風になることもある、そんな隙間を過去を変えることで未来、現在に染みないように、願う、叶えるドラマだと感じています。少しずつ自分自身の心の隙間に触れていく、その隙間を過去を変えていく中で出会う人が埋めていく。つまり、誰かは誰かのヒーローであって、その誰かも誰かのヒーローであると。
このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました。
原作は『財閥復讐』『ディアマイベイビー』『ひと夏の共犯者』（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾となる。
【写真】カッコいい！『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌を手掛けるDISH//
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰めるなか現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますとそこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
主人公・百武誠を演じるのは、ドラマ・映画などコメディー作品からシリアス作品まで幅広く演じ分ける実力派俳優の濱田。ドラマプレミア23『じゃない方の彼女』（2021年10〜12月／テレ東）以来、約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
解禁されたメインビジュアルは、タイムリープをモチーフにした背景に、ふりだしに戻り美咲を救おうとする誠の強い眼差しが印象深い、疾走感あふれるビジュアルとなっている。クールでミステリアスなデザインに仕上がった。
本作の主題歌には、4月1日に発売されるDISH//の6thフルアルバム「aRange」に収録されている「ヒーロー」が決まった。主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっている。
■DISH//・北村匠海 コメント
この作品のストーリーを俯瞰で見た際に感じたことは、弱さを肯定することで歩める道があるということでした。ただ、ヒーローはいつだって誰かを助ける為に猪突猛進で手を差し伸べるけど、そのヒーローが辛い時、誰がその人を助けるの？と自分に対する疑問も生まれ、僕自身のここ最近感じる孤独感みたいなものと照らし合わせて書きました。
人は間違うこともある、でもその間違いが一生の心の隙間風になることもある、そんな隙間を過去を変えることで未来、現在に染みないように、願う、叶えるドラマだと感じています。少しずつ自分自身の心の隙間に触れていく、その隙間を過去を変えていく中で出会う人が埋めていく。つまり、誰かは誰かのヒーローであって、その誰かも誰かのヒーローであると。
このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました。