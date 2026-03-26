チャンネル登録者数100万人超えの人気ユーチューバーひまひま（18）が26日、自身のSNSなどを更新。体調不良で緊急入院したことを報告し、27日に予定していたイベントを延期することを発表した。インスタグラムでは「イベント延期のお知らせ」と題した文書を投稿。「3月27日（金）開催の『ひまとJK青春だいしゅうごうDay』につきまして、ひまひまが昨日急な体調不良で緊急入院となり、やむを得ず延期とさせていただくことになり