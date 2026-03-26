楽天カードはこのほど、TVアニメ「進撃の巨人」とコラボレーションした「楽天カード 進撃の巨人デザイン」の申込受付・発行を開始した。(左)楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン/(右)楽天カード 進撃の巨人 調査兵団紋章デザイン同カードは、巨人化しようとするエレンとともに超硬質ブレードを構えるリヴァイ兵長が描かれた「楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン」、自由の翼の紋章が中央に大きく描