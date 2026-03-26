楽天カード、『進撃の巨人』とのコラボカードが誕生 - エレン＆リヴァイ、調査兵団紋章の2デザイン
楽天カードはこのほど、TVアニメ「進撃の巨人」とコラボレーションした「楽天カード 進撃の巨人デザイン」の申込受付・発行を開始した。
(左)楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン/(右)楽天カード 進撃の巨人 調査兵団紋章デザイン
同カードは、巨人化しようとするエレンとともに超硬質ブレードを構えるリヴァイ兵長が描かれた「楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン」、自由の翼の紋章が中央に大きく描かれた「楽天カード 進撃の巨人 調査兵団紋章デザイン」の2つのデザインで構成され、国際ブランドはVisaとなる。
楽天カードと同様に年会費は永年無料で、利用100円につき1ポイントの楽天ポイントが進呈されるほか、楽天市場での利用時はポイント進呈率が3倍となる特典を備える。
また、「楽天カードアプリ」では、「カードデザインモード」をオンにすると、大きなサイズで発行したお気に入りのデザインカードを楽しむことができる。すでに楽天カードを保有している場合でも、本カードを2枚目の楽天カードとして発行できる。
(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
(左)楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン/(右)楽天カード 進撃の巨人 調査兵団紋章デザイン
同カードは、巨人化しようとするエレンとともに超硬質ブレードを構えるリヴァイ兵長が描かれた「楽天カード 進撃の巨人 エレン&リヴァイデザイン」、自由の翼の紋章が中央に大きく描かれた「楽天カード 進撃の巨人 調査兵団紋章デザイン」の2つのデザインで構成され、国際ブランドはVisaとなる。
また、「楽天カードアプリ」では、「カードデザインモード」をオンにすると、大きなサイズで発行したお気に入りのデザインカードを楽しむことができる。すでに楽天カードを保有している場合でも、本カードを2枚目の楽天カードとして発行できる。
(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会