【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】中川大輔主演「旅と僕と猫」旅、猫、人間ドラマで人を和ませる2024年度前期の連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）。そのスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が20日に放送された。主人公は伊藤沙莉が演じた佐田寅子ではない。寅子と一緒に大学で法律を学んでいた、山田よね（土居志央梨）だ。貧しい生い立ち。親に売られそうになった少女時代。群れることを嫌い、寅子たちとも時に対立した