【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

中川大輔主演「旅と僕と猫」旅、猫、人間ドラマで人を和ませる

2024年度前期の連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）。そのスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が20日に放送された。主人公は伊藤沙莉が演じた佐田寅子ではない。寅子と一緒に大学で法律を学んでいた、山田よね（土居志央梨）だ。

貧しい生い立ち。親に売られそうになった少女時代。群れることを嫌い、寅子たちとも時に対立した。ずっと変わらないのは、女性が搾取される社会に対する強い怒りだ。

物語の舞台は戦後の混乱期。よねは、姉・夏（秋元才加）を含め、体を売ることでしか生活をつなげなかった女性たちの現実を知っている。また、国籍や出自をめぐる差別を受けた人たちとも向き合っていく。

これらは朝ドラ本編では扱いきれなかった領域だ。しかし、よねの人生を通すことで、「なぜ彼女は法を学び、弱い立場の人を守ろうとしたのか」という動機の背景が鮮やかに浮かび上がる。

ドラマ全体を貫くのは「すべて国民は、法の下に平等である」と記した憲法14条への揺るぎない敬意だ。よねは、その条文を理念ではなく、人がよりよく生きるための武器として受け取っていく。土居も、よねの堅さ、警戒心、その奥に潜む優しさなどを過剰な説明なしに表現して見事だった。

脚本は本編と同じ吉田恵里香だ。単なるスピンオフを超え、戦後史を新たな角度から照らす、骨太な人間ドラマとなった。

（碓井広義／メディア文化評論家）