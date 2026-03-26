チャンネル登録者数100万人を誇るYouTuberでタレントのひまひまが、感染症腸炎のため入院し、一定期間休養することが26日、所属事務所・太田プロダクションの公式サイトで発表された。【写真】2月には…太田プロ所属を報告したひまひまサイトでは「弊社所属タレント・ひまひまにつきまして、一昨日より腹痛が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、『感染症腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至り