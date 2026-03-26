ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「今月のグルメ〜4月〜」と題して、新商品「ビーフハンバーグステーキ＆北海道産帆立（ホタテ）のグラタン」と「菜の花とシーフードのアヒージョ」を4月1日から期間限定で販売します。【写真】旬！菜の花＆シーフードのアヒージョもおいしそう！「ビーフハンバーグステーキ＆北海道産帆立のグラタン」は、つなぎなしのビーフを100％使った「ビーフハンバーグ