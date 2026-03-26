ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「今月のグルメ〜4月〜」と題して、新商品「ビーフハンバーグステーキ＆北海道産帆立（ホタテ）のグラタン」と「菜の花とシーフードのアヒージョ」を4月1日から期間限定で販売します。

【写真】旬！ 菜の花＆シーフードのアヒージョもおいしそう！

「ビーフハンバーグステーキ＆北海道産帆立のグラタン」は、つなぎなしのビーフを100％使った「ビーフハンバーグステーキ」と、大粒の北海道産帆立を使ったまろやかなグラタンを楽しめる商品。帆立の貝殻に盛り付けたグラタンには、丸ごと1個分の帆立の身と、小柱やブロッコリーが入っています。牛肉のうまみが存分に楽しめるビーフハンバーグステーキと、クリーミーなグラタンの2つの味を一度に楽しむことができます。

一方の「菜の花とシーフードのアヒージョ」は、ガーリック香るオイルソースが、菜の花やシーフードのうまみを引き立てたメニュー。

価格は、「ビーフハンバーグステーキ＆北海道産帆立のグラタン」が1529円（以下、税込み）と、「菜の花とシーフードのアヒージョ」が539円。両商品ともに、4月下旬に販売終了予定です。