後は本人の気持ちひとつだろう。【もっと読む】問題視されていた暴行“被害者”伯乃富士の酒癖・女癖・非常識3月場所で大関復帰を叶えた霧島（29）が25日、自身2度目の昇進伝達式に臨んだ。協会からの使者に「さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた霧島。直近3場所で34勝し、3月場所は12勝3敗で3度目の優勝。大関の昇進基準は「三役で3場所33勝」で霧島は起点が平幕だったものの、優勝を評価された。