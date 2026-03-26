アニメ映画『ARCO／アルコ』より、アルコとイリスのピュアな友情を映し出す予告映像が公開された。さらにウーゴ・ビアンヴニュ監督のインタビューも到着した。【動画】アルコとイリスの友情を映し出した予告孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描く本作。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、NEONが配給権を獲得。近未来を舞台にどこか懐かしく温かい物語を