＜フォード選手権事前情報◇25日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞ウエイティングで出場枠が空くのを待つ状況だったが、滑り込みで出場が決まった渋野日向子。「日曜日の夜にわかりました。うれしい気持ちもあるけど、そのぶん頑張らないといけない」と、掴んだチャンスで結果を残す覚悟をにじませる。【写真】砂漠を照らす笑顔渋野日向子のスマイルが全開先週はショットの状態がよかったものの、傾斜と