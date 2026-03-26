渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
＜フォード選手権 事前情報◇25日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞ウエイティングで出場枠が空くのを待つ状況だったが、滑り込みで出場が決まった渋野日向子。「日曜日の夜にわかりました。うれしい気持ちもあるけど、そのぶん頑張らないといけない」と、掴んだチャンスで結果を残す覚悟をにじませる。
【写真】砂漠を照らす笑顔 渋野日向子のスマイルが全開
先週はショットの状態がよかったものの、傾斜と日によってコンディションの変化が起きるグリーンに苦戦し予選落ちを喫した。「ショットが良くてもパターが入らなかったらスコアにはならないですけど、ショットがいいのはストレスが1つ減るので、それが今週もいいパットに繋がってくれたらいいな。やっぱりチャンスはたくさんつくりたい」。昨年はショットに悩む日々もあったが、オフの調整が実を結び、「去年に比べたらミスの幅が減っている」と手応えを感じている。テーマは「手を使いすぎず、体で打つ」こと。「手先を使わない分、ねじれるボールが減った。ミスの原因も分かりやすくなった」と分析し、「まだ2試合しかしていないけど、いい方向にいっている感覚がある」とうなずいた。そんな中、先週はうれしい知らせも届いた。国内女子ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で笠りつ子が5年ぶりの優勝を飾った。「めっちゃうれしかった。りつ子さんが優勝して、その“いい気”を自分ももらって…」と笑顔。「いい流れが来ていると言ってくれたので、自分も頑張らんと」と刺激を受けた。笠とは同じマネジメント事務所に所属し、プライベートでも食事をともにするなど親交は深い。優勝直後にはビデオ通話で祝福も伝えた。舞台が違うが昨年末は、ともにそれぞれのフィールドでQTに出場。笠が38位、渋野が24位で突破し、「“ギリギリガールズ”で頑張ろう」と励まし合ってきた間柄だ。「お姉ちゃんが頑張ってくれたので、私も」と気持ちを高める。その思いを胸に挑む米本土2戦目。「めちゃくちゃ楽しみ。先週は残念だったけど、いろいろ試しては失敗しての繰り返し。しっかり自分のやるべきことをやって、いいところで終われるように頑張りたい」と意気込んだ。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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