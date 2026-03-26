中国メディアの環球時報は25日、韓国について「原材料不足のため商店がごみ袋の購入制限を実施」とする記事を掲載した。記事が、韓国の朝鮮日報やコリア・ヘラルドなどの報道として伝えたところによると、中東における地政学的緊張の高まりを受け、ナフサ供給が世界的に逼迫（ひっぱく）し、韓国ではプラスチックやビニール製品の不足に対する懸念が高まり、一部地域でごみ袋の購入制限が実施されている。石油由来の化学物質である