フィギュアスケート女子のイ・ヘイン（２０）＝韓国＝が２４日、衝撃の変身姿を公開した。雑誌の撮影のオフショットとみられ、「応援していただき、ありがとうございます！」と綴り、雰囲気激変の巻き髪でモデルをこなす様子を投稿した。コメント欄では交際報道もあった世界王者のイリア・マリニンが「ワオ」と綴り、「全然違う雰囲気の美人さんに」、「信じられない」、「クレイジーです」、「ずるい」、「これはちょっと衝撃