お笑いタレント・もう中学生(43)が25日、自身のSNSを更新。女優・モデルの恵理（32）との結婚を公表した。嬉しい報告に、芸人仲間から祝福の声が相次いだ。もう中学生、恵理ともにSNSを更新。結婚を報告する文書を掲載した。もう中学生は手書きの文書をアップし、「日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばせていただき、応援・ご指導・