お笑いタレント・もう中学生(43)が25日、自身のSNSを更新。女優・モデルの恵理（32）との結婚を公表した。嬉しい報告に、芸人仲間から祝福の声が相次いだ。

もう中学生、恵理ともにSNSを更新。結婚を報告する文書を掲載した。もう中学生は手書きの文書をアップし、「日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻、助けていただいて今があります。あらためて本当にありがとうございます。大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と報告した。

もう中学生は、同日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）2時間生放送スペシャルに出演。番組の終盤に登場し、「私、もう中学生は43歳になりました！そして43歳ということは、厄年、明けました！」そしてもう一つご報告があります。結婚しました〜！」と電撃発表した。

芸人仲間から祝福の声が殺到。もう中学生のNSC東京校での同期のこがけんは、Xで「もう中、結婚おめでとう！！！！前もって報告ありがとう。ただ、クリスマスに奥さんを牛丼に誘うのは違うからね。親友、心からお幸せに！！！」と祝福した。

お笑いコンビ「ジョイマン」高木晋哉は、「もう中さん！おめでとうございます ヒポポタマス！」とつづり、吉報を喜んだ。

元「やさしい雨」で現在はピンで活動する松崎克俊も「もう中さん、おめでとうございます！！是非次回の寄席に！！」と祝福した。

長野県長野市出身のもう中学生は、高校卒業後の2001年にNSC東京校に入学。同期はこがけん、エハラマサヒロなど。段ボールを使った独特のフリップ芸が話題となり、2009年頃にブレーク。その後は仕事が減った時期があったものの、2020年にTBS「水曜日のダウンタウン」や日本テレビ「有吉の壁」、JFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」などへの出演をきっかけに再度、脚光を浴びた。

恵理は1994年2月15日生まれ、長野県上田市出身。高校在学中に芸能活動を始め、女優、モデル、リポーターと幅広く活躍。現在は、信州上田観光大使を務めている。