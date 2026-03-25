Open AIは3月24日（現地時間）、動画生成アプリ「Sora」アプリを終了すると明らかにした。詳細な日程は今後告知するとしている。動画生成AI「Sora」サービス終了。ディズニーの10億ドル投資も白紙にOpen AIは2025年9月に動画生成AI「Sora 2」を発表し、この生成動画を共有するプラットフォームとしてSoraをリリースした。著作権の侵害だとして日本政府やスタジオジブリからの要望が行われた一方、ディズニーは10億ドルを拠出してラ