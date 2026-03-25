フェニックス・サンズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年3月25日（水）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 123 - 125 デンバー・ナゲッツ NBAのフェニックス・サンズ対デンバー・ナゲッツがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし35-28で終了する。第2クォーターはデンバー