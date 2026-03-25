人気ゲーム『Shadowverse』（シャドウバース）が、7月1日午前11時をもってサービス終了することが発表された。2016年6月のサービス提供から10年の歴史に幕を下ろす。【画像】10年の歴史に幕！『シャドウバース』サービス終了の経緯全文公式サイトでは「この度2026年7月1日 11:00をもちまして、「Shadowverse」はサービスを終了させていただくこととなりました。2016年6月17日のサービス開始より多くの皆様にお楽しみいただき、