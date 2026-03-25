『シャドウバース』7月サービス終了で10年の歴史に幕 後続タイトルで「世界は広がり続けます」
人気ゲーム『Shadowverse』（シャドウバース）が、7月1日午前11時をもってサービス終了することが発表された。2016年6月のサービス提供から10年の歴史に幕を下ろす。
【画像】10年の歴史に幕！『シャドウバース』サービス終了の経緯全文
公式サイトでは「この度2026年7月1日 11:00をもちまして、「Shadowverse」はサービスを終了させていただくこととなりました。2016年6月17日のサービス開始より多くの皆様にお楽しみいただき、運営チーム一同感謝しております」と報告。
これまでの歴史を振り返り「『神撃のバハムート』の派生作品として2016年6月17日から全世界でのサービスを開始した『Shadowverse』ですが、10年に渡る運営の中で様々な挑戦をしてまいりました」とし、「ゲーム内ではクラス「ネメシス」の追加、ローテーション・アンリミテッドの追加に2Pickやクロスオーバーといった新規フォーマット実装、大ボリュームのストーリー展開と絡めた全32弾5000枚超のオリジナルカードに加え、様々な魅力的なIPとのコラボレーションも実施させていただきました」と回顧。
「ゲーム外でも賞金1億円の「World Grand Prix」をはじめとしたeスポーツシーンの創出、シャドバフェスといった大型イベントの実施やTCG「Shadowverse EVOLVE」の展開、『シャドウバース チャンピオンズバトル』にアニメ「シャドウバース」「シャドウバースＦ」の放映と、本当に様々な形でShadowverseの世界は広がっていきました」と伝えた。
最後に「『Shadowverse』というゲームタイトルはここで10年の歴史に幕を下ろしますが、TCGタイトルである「Shadowverse EVOLVE」、後続タイトルである「Shadowverse: Worlds Beyond」の中でShadowverseの世界は広がり続けます。Shadowverseシリーズが20年、30年を迎えられるよう、運営チームは引き続き挑戦を続けて参りますので、これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ。
「最後にはなりますが、運営チームはShadowverseをプレイしてくださっているユーザーの皆様の温かい応援に支えられてきました。サービスの終了まで残り短い時間ではございますが、Shadowverseの良い思い出を語っていただければこの上なく嬉しく思います。サービス終了まで約3か月間、引き続き「Shadowverse」をよろしくお願いいたします」とつづった。
『シャドウバース』はスマートフォンで遊べるデジタルTCG。アニメ化もされており、世界大会も行われる人気ゲームとなっている。
【画像】10年の歴史に幕！『シャドウバース』サービス終了の経緯全文
公式サイトでは「この度2026年7月1日 11:00をもちまして、「Shadowverse」はサービスを終了させていただくこととなりました。2016年6月17日のサービス開始より多くの皆様にお楽しみいただき、運営チーム一同感謝しております」と報告。
「ゲーム外でも賞金1億円の「World Grand Prix」をはじめとしたeスポーツシーンの創出、シャドバフェスといった大型イベントの実施やTCG「Shadowverse EVOLVE」の展開、『シャドウバース チャンピオンズバトル』にアニメ「シャドウバース」「シャドウバースＦ」の放映と、本当に様々な形でShadowverseの世界は広がっていきました」と伝えた。
最後に「『Shadowverse』というゲームタイトルはここで10年の歴史に幕を下ろしますが、TCGタイトルである「Shadowverse EVOLVE」、後続タイトルである「Shadowverse: Worlds Beyond」の中でShadowverseの世界は広がり続けます。Shadowverseシリーズが20年、30年を迎えられるよう、運営チームは引き続き挑戦を続けて参りますので、これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ。
「最後にはなりますが、運営チームはShadowverseをプレイしてくださっているユーザーの皆様の温かい応援に支えられてきました。サービスの終了まで残り短い時間ではございますが、Shadowverseの良い思い出を語っていただければこの上なく嬉しく思います。サービス終了まで約3か月間、引き続き「Shadowverse」をよろしくお願いいたします」とつづった。
『シャドウバース』はスマートフォンで遊べるデジタルTCG。アニメ化もされており、世界大会も行われる人気ゲームとなっている。