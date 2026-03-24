日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が２２日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は「新生活」の現場として最新家具や高級カーテンに密着した。道中、山内は一茂に銀座の高級クラブに連れて行ってもらったことを述懐。「一茂さんに連れてってもらったんですけど、ロマネ・コンティを頼もうとしたら止められた…」と話した。一茂は「当たり前じゃん…。いくらすると思っ