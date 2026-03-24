日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が２２日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。

この日は「新生活」の現場として最新家具や高級カーテンに密着した。

道中、山内は一茂に銀座の高級クラブに連れて行ってもらったことを述懐。「一茂さんに連れてってもらったんですけど、ロマネ・コンティを頼もうとしたら止められた…」と話した。

一茂は「当たり前じゃん…。いくらすると思ってんだよ？ロマネ・コンティ」と呆れ顔。濱家は「聞いたら１４００万です…」と説明した。

一茂は山内に「そんなもん頼むな、お前が。なんで、お前に１４００万…。俺が払わなきゃいけねんだよ」と、さすがに突っ込んだ。

濱家は「でも俺は２５０万のブランデー、これぐらい飲んだけどな！」と一茂がキープしているブランデーを飲ませてもらったことを明かした。

一茂が「ルイ１３世、２５０万。おいしかった？」と聞くと、濱家は「めちゃくちゃおいしかったです！後半ちょっと覚えてないですけど…」と話していた。