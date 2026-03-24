「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）シーズン開幕前最後の登板となった、阪神の才木浩人投手が５回３安打１失点。「ある程度まとまって投げられた。ゲームの流れ、雰囲気的にはよかったと思います」と振り返った。序盤から直球、変化球とバランスよく組み立てた。森、杉本、紅林、若月といった１軍主力級の選手が並ぶ打線にも的は絞らせず。三回、内野ゴロの間に１点は失ったが、最少失