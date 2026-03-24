2026年3月24日、台湾メディアの中国時報は、中東情勢の緊迫と価格改定予告を背景に日本で再びトイレットペーパーの買い占め騒動が起きていると報じた。記事は、今回の騒動が戦争への不安だけでなく、値上げ予告という現実的な要因にも起因すると指摘。大王製紙が原料高や円安、物流費の上昇を理由に4月からトイレットペーパーなどの価格を10％以上引き上げると2月に発表しており、消費者が値上げ前の駆け込み購入に走っていると伝