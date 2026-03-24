「3D」で丸裸に…？JAL（日本航空）グループのJALエンジニアリング（JALEC）とアスカラボは2026年3月19日、航空機の3Dモデルと360度カメラの画像を組み合わせた整備情報プラットフォームを共同開発し、運用を開始したと発表しました。JALによると、これは国内航空業界で初の取り組みとのことです。【画像】えっ…これがJAL機整備で展開の「国内航空初の取り組み」全貌ですこのシステムは、バーチャル空間上に実際の整備環境を