元自民党幹事長の石原伸晃氏が２３日の日本テレビ「しゃべくり００７」に、妻里紗さんら家族４人で出演した。伸晃氏が元日本テレビ記者、妻里紗さんが元女優の経歴が紹介された後、上田晋也が娘と息子の職業を聞くと、娘佐知子さんは「弁護士を」と明かし、「ええーっ！？」「すごっ」と驚きの声があがった。息子伸武也さんは「金融関係に勤めております」と明かし、上田が「息子さん石原家の顔だ！どっちかというと良純さんに