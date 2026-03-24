タイで新型「キックス」初公開！ 発売記念の特別価格はVグレードが78万9900バーツ（約386万円）から 日産タイ法人は2026年3月23日、バンコク国際モーターショーにおいて新型「キックス e-POWER」を初公開しました。北米などで展開されているキックスとは異なる見た目ですが、タイ仕様にはどのような特徴があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新型キックス」です！ 画像で見る（30枚以上）第47回バンコク国際