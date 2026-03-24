タイで新型「キックス」初公開！ 発売記念の特別価格はVグレードが78万9900バーツ（約386万円）から

日産タイ法人は2026年3月23日、バンコク国際モーターショーにおいて新型「キックス e-POWER」を初公開しました。

北米などで展開されているキックスとは異なる見た目ですが、タイ仕様にはどのような特徴があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが「新型キックス」です！ 画像で見る（30枚以上）

第47回バンコク国際モーターショーで発表された日産の新型コンパクトSUV「キックス e-POWER」は、「KICKS ON. GAME ON.」をコンセプトに掲げています。

エクステリアは、立体的なVモーショングリルを中心に配置したデザインです。

フロントにはスリムなヘッドランプと、3本のアロー型に分割されたデイタイムランニングライト（DRL）を採用。

リア部分は直線のパーティングラインを用い、六角形のテールランプが用いられました。

インテリアには、12.3インチのインフォテインメントディスプレイと、デジタルスピードメーターを含む7インチTFTメーターが搭載されています。

ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応するほか、USBやBluetooth接続、ワイヤレス充電器も備えられています。

シートは疲労軽減を目的としたゼログラビティシートで、温暖な気候に対応する熱対策人工皮革が使用されています。

運転席には6ウェイパワーシートが採用され、後席は背もたれの角度が調整されたほか、大型ヘッドレストやデュアルカップホルダー付きセンターアームレストを追加。

また、荷物などで後方視界が遮られる状況でも機能するインテリジェントルームミラー（IRVM）を備え、荷室容量は423リットルとなっています。

パワートレインには、EURO 6排出ガス基準に適合した日産のe-POWER技術を搭載。

E20燃料に対応する1.2リッター直列3気筒DOHCエンジンに、モーターとインバーターを一体化したユニットが組み合わされました。

システム出力は136PS、最大トルクは280Nmで、2.06kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

アクセルペダルでの加減速を可能にする「e-Pedal Step」機能により、減速時の電力回生も行われます。

安全装備として、タイ市場向けの同モデルでは初めて「プロパイロット」が導入されました。

車線維持支援（LKA）とストップ＆ゴー機能付きインテリジェントクルーズコントロール（ICC）を統合し、高速道路での運転を支援します。

さらに、「日産360度セーフティシールド」として、先行車発進お知らせ（LCDN）、2台前の車両を監視するインテリジェント前方衝突警告（IFCW）、歩行者検知付きインテリジェントエマージェンシーブレーキ（IEB）、後退時自動ブレーキ（RAEB）、タイヤ空気圧警報システム（TPMS）などが搭載されています。

グレードは「V」「VL」「SV」の3種類が用意されています。

ボディカラーは「エレクトリックシアン」を含む全6色で、VLおよびSVグレードではブラックルーフのツートーン仕様も設定されています。

内装色は、SVグレードに「ムーンストーン」が設定され、他グレードはブラックとダークグレーの組み合わせです。

価格はVグレードが83万9000バーツ（約410万円）、VLが89万9000バーツ（約440万円）、SVが92万9000バーツ（約454万円）。

発売記念の特別価格として、Vグレードは78万9900バーツ（約386万円）からに。

バンコク国際モーターショーにおいて新型「キックス e-POWER」を初公開

日産タイランドおよびASEAN社長の藤木稔大氏は、本発表において次のように述べています。

「今日は日産にとって誇り高い節目です。

私たちは4番目のe-POWERモデルを導入します。

今回は、ここタイで開発、生産されています。

これは私たちの現地生産に対する強い信念と、タイおよびASEANのお客様への注力を示しています。

都市生活者のために作られた新型日産キックス e-POWERは、ドライバーが人生を最大限に生き、あらゆる瞬間を楽しむ力を与えます」

※ ※ ※

新型キックス e-POWERはタイ国内で開発・生産されており、都市部で生活する若い世代を対象としています。

現地では2026年5月からの納車が予定されています。