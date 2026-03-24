爆裂に多忙で睡眠不足気味の5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、パジャマに着替えて、巷で話題の睡眠法の効果を検証することに。塩粼太智の布団には、“添い寝＆トントン担当”のリーダー・吉田仁人がキュートに待ち構えていて……!? 【TVer】これを見たら即“おやすM!LK”!?「おやすみの“お”は、お前の“お”」「おやすみ……チュッ」M!LKが“極上おやすみボイス”を囁く 体を優しく“