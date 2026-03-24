爆裂に多忙で睡眠不足気味の5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、パジャマに着替えて、巷で話題の睡眠法の効果を検証することに。塩粼太智の布団には、“添い寝＆トントン担当”のリーダー・吉田仁人がキュートに待ち構えていて……!?

【TVer】これを見たら即“おやすM!LK”!? 「おやすみの“お”は、お前の“お”」「おやすみ……チュッ」M!LKが“極上おやすみボイス”を囁く

体を優しく“トントン”叩く、ホットミルクを飲む、ぬいぐるみと一緒に寝る、焚火の動画を見る、羊の数を数えるなど、睡眠法は全部で9項目。その中で塩粼は、トントンとぬいぐるみの2つを検証することに。ちなみに、山中柔太朗の「ぬいぐるみは人でもいいよね。メンバーの誰か」というひと言で、塩粼に添い寝しながらトントンするぬいぐるみ役は、じゃんけんで吉田に決まった。

さっそく“ぬいぐるみ吉田”は、薄明りの和室に敷かれた塩粼の布団にスタンバイ。塩粼が入ってくると、掛け布団をかけ、眠りを誘うように肩付近を優しく叩いてあげた。

これで塩粼は安心して眠……れるわけはなく、笑ってふざけまくり。さらには、ぬいぐるみ吉田がホットミルクでむせるハプニングがあり、塩粼以外の検証者である山中と曽野舜太も笑いが止まらなかった。

一向に眠れない塩粼は、ぬいぐるみ吉田の置き位置を変えてみることに。従順なぬいぐるみ吉田に、ドキドキのセリフを喋らせたり、ギューッと抱きしめたりした。それでも塩粼は眠れず、むしろじっとしていられなくなり、「寝れんやんこれ絶対！」「ずっと止まっているの無理！ こんなん無理やって！」と和室中を大暴走！ ついには、最年長の佐野勇斗に叱られてしまった。

反省した塩粼は、「おやちゅみ～じゃあね～」とぬいぐるみ吉田の腕の中におさまり、“本気で寝るモード”に。しばらくすると和室は静かになり、塩粼は健やかな寝顔に……。しかし彼は、実はまったく眠れなかったらしく、佐野に「なにしとんねんお前！」とどつかれた。逆にぬいぐるみ吉田は、ぐっすり眠れたようだ。

なお、M!LKのドタバタな睡眠法検証企画は、3月17日深夜に放送されたABCテレビ『M!LKじゃん！』で行われた。

M!LKメンバーの中でも、“塩レモン”こと塩粼と吉田のコンビに、ファンは大騒ぎ。X上は、「当たり前みたいにぬいぐるみ吉田さんに抱きつく太智くんあざとかわい～」「だいてぃんが布団入ってこれるように掛け布団開けて待ってるし、腕枕してるし激めろ吉田仁人」「ぬいぐるみ役メロすぎて滅」「こんな光景が地上波で放送されていいんだ？？？」「特大塩レモン満載で口角ユルユル」といった声で大盛り上がりだった。

【TVer】M!LKメンバーの貴重な寝顔＆寝起き顔に「かわいすぎる……天使なの？」「ただ健やかに生きていてね」ファン爆裂歓喜 ちなみに、最初に眠ったメンバーは……!?