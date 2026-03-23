大阪桐蔭の吹奏楽部が「野球応援2026」の演奏動画をYouTube「大阪桐蔭高等学校吹奏楽部OB会」で公開した。最新の話題曲や注目ナンバーを取り入れた「新・応援レパートリー」で、「盛れミ」としてSNSなどで大バズり中の「Juice＝Juice」の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」も新たなナンバーに加わった。新曲は「好きすぎて滅」（M！LK）、「カリスマックス」（SnowMan）、「Five」（嵐）、「無限城落下」（鬼滅の刃」、「豊臣兄弟