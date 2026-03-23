大阪桐蔭の吹奏楽部が「野球応援2026」の演奏動画をYouTube「大阪桐蔭高等学校吹奏楽部OB会」で公開した。

最新の話題曲や注目ナンバーを取り入れた「新・応援レパートリー」で、「盛れミ」としてSNSなどで大バズり中の「Juice＝Juice」の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」も新たなナンバーに加わった。

新曲は「好きすぎて滅」（M！LK）、「カリスマックス」（Snow Man）、「Five」（嵐）、「無限城落下」（鬼滅の刃」、「豊臣兄弟」（NHK大河ドラマ）など、オリジナルも含めて計11曲。

大阪桐蔭らしい流行曲を積極的に取り入れた演目の中には野球部OBである西武・中村剛也の応援歌もレパートリーに入った。

今大会、中村の長男・中村勇斗内野手（2年）が背番号17でベンチ入りする予定。打席で父の応援歌が流れるか。

開催中の第98回選抜高校野球大会に出場する野球部は、24日の1回戦で熊本工（熊本）と対戦する。

視聴者からは「盛れミ！最高です！」「盛れミアモーレめちゃくちゃ管楽器に合うね」「盛れミとカリスマックス、好きすぎて滅！好きなので、桐蔭応援させていただきます」と好評だった。