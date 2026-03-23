日本IBMは3月23日、2024年に買収し、同社の子会社として運営してきたスカイアーチネットワークスを6月1日付で統合すると発表した。同社の子会社であるスカイアーチテクノロジーズを含む、すべてのスカイアーチネットワークスの事業を日本IBMが承継する。スカイアーチネットワークスは、AWS(Amazon Web Services)の環境構築から運用監視、セキュリティまで、総合的なサービスを提供し、AWSに特化したクラウド構築・運用代行サービス