リヴァプールにとって、アルネ・スロット体制の2季目は迷走のシーズンとなっている。21日に行われたプレミアリーグ第31節ブライトン戦で、リヴァプールは1-2で敗れた。14分にブライトンのダニー・ウェルベックに先制点を許し、その後ミロシュ・ケルケズの同点弾で1-1のタイスコアに戻したが、56分にウェルベックに勝ち越し点を決められ敵地で敗れた。これで今シーズンのプレミアリーグで10敗目。5位以内確保も危うくなりつつある現