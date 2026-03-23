【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 ジェフユナイテッド市原・千葉（3月22日／メルカリスタジアム）【映像】超速すぎる「80m独走ゴラッソ」鹿島アントラーズのFWエウベルが、たった1人で攻撃を完結させた。自陣ボックスから敵陣ボックスまで駆け上がった“80m独走”の高速カウンターが話題を集めている。鹿島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でジェフユナイテッド市原・千葉とホームで対戦。その開始