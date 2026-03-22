タレント・アレクサンダーが２２日、ブログを更新。妻で元ＡＫＢ４８・川崎希と車に乗っていたところ、おあり運転の被害にあったことを明かした。「昨日はねバタバタしててのんちゃん母ちゃんの小さい２人のり車ミニークーパーみたいな可愛い車でのんちゃんと移動してたんだけど、、、」と説明。「煽られるわすごい勢いで幅寄せされるわ道中々いれてもらえないわ、、、」と明かした。「そんなもんかな？東京だけ