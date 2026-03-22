モデルでタレントのmai（36）が22日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演。タレントのユージ（38）について語った。この日番組には、maiの夫のJOY（40）と“類似タレント”と呼ばれるユージが登場。明石家さんま、マツコ・デラックスの前で、その格差が明かされた。ユージとはプライベートで交流もあるというJOY、mai夫妻。maiは友人の妻という立場からユージの素顔に言及した。ユージの性格はJO